Bilecik’te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde iken arkadan başka bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri-Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan 11 DJ 379 plakalı otomobil sürücü S.O., Pazaryeri Kavşağı’na geldiğinde önünde seyreden S.K. idaresindeki 26 BU 587 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 11 DJ 379 plakalı otomobil şarampole yuvarlanarak, ters bir şekilde devrildi. Dün geceki kazada araç içinde yolcu olarak bulunan E.U. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.