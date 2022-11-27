Bilecik’te şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçtaki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükelmalı köyünden Pazaryeri ilçesine seyir halindeki Ceyda S. (22) idaresindeki 26 AEZ 062 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ceyda S. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.