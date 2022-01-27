Bilecik’te sahnelenen ‘Seninle Evlenir miyim?’ adlı tiyatro oyunu kahkahaya boğdu

Bilecik Belediyesi, şehirde kültür sanat etkinliği düzenlemek isteyen özel girişimcilere mekân ve iletişim destekçisi olmaya devam ediyor. Böylece birbirinden yetenekli oyuncu ve müzisyenler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecikliler ile buluşuyor. Usta oyuncular Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi, ‘Seninle Evlenir miyim?’ adlı komedi oyununu Bilecikliler için sahneledi. Birbirine zıt iki karakterin evliliğe giden ilişkisini anlatan ‘Seninle Evlenir Miyim?’ adlı komedide Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi sahne aldı. Büyük ilgi gören müzikli danslı oyun, izleyicilere sanki bizi anlatıyor dedirtti. Enerjileriyle izleyenleri büyüleyen ve doyasıya güldüren Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi, Bilecik halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Geceye eşi Serpil Şahin ile katılan Başkan Semih Şahin, oyunun sonunda tecrübeli oyunculara hediyelerini takdim etmek için sahneye çıktı. Katılımlarından dolayı Bilecik halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Semih Şahin; Bilecik şehrinin kültür sanat anlamında en güzel ve en kaliteli işleri hak ettiğini ifade etti. Başkan Semih Şahin bu güzel temponun önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.