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Bilecik’te sahaya çıkan mobil aşı ekipleri bir günde 2 bin çalışanı aşıladı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın çalışanların aşılarını mobil aşı hizmetleri ile işyerlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Bilecik’te bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nde aşı çalışmaları başlatıldı.

BİLECİK 16.06.2021, 16:09
Bilecik’te sahaya çıkan mobil aşı ekipleri bir günde 2 bin çalışanı aşıladı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın çalışanların aşılarını mobil aşı hizmetleri ile işyerlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Bilecik’te bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nde aşı çalışmaları başlatıldı.

İş kaybının önüne geçmek için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını fabrikalarında olacağını açıklamasının ardından Bilecik Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ’Mobil’ aşı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası ile Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde 3 fabrikada ’Mobil’ aşı uygulanması verilirlen, ilk günde 2 bin işçi aşılandı.

Aşı yaptıran işçiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Sağlık Bakanlığı ve Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
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