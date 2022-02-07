Bilecik’te sağlığa aykırı görülen 5 güzellik salonuna tutanak tutuldu

Bilecik’te ekiplerce güzellik salonlarına denetim yapılırken, sağlığa aykırı görülen 5 güzellik salonuna tutanak tutuldu

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde ekipler kentte faaliyet gösteren güzellik salonları denetlendi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 3, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı 1 doktor ve Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personelince denetlenen güzellik salonlarında temizlik, hijyen, uzman kontrolünde yapılması gereken işlemler ve yetkisi olmadığı halde güzellik salonlarında yapılan hususlarla alakalı 5 adet güzellik salonuna tutanak tutuldu.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ruhsata uymayarak faaliyet gösteren bu iş yerine cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.