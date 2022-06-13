banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Bilecik’te sağanak yağış etkili oldu

Bilecik’te yarım saat adeta bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

BİLECİK 13.06.2022, 15:53
Bilecik’te sağanak yağış etkili oldu

Bilecik’te yarım saat adeta bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik’te 4 gündür aralıklarla süren yağmur yağışı bugün adeta bardaktan boşalırcasına yağdı. Yarım saat etkisini gösteren kuvvetli yağmur hayatı adeta felç etti. Vatandaşlar bir yerden bir yere gütmekte zorluk çekerken, sokak aralarında biriken su birikintileri yolların küçük bir havuza dönüşmesine sebep oldu. Yağış ardından kent merkezinde hayat normale dönerken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için teyakkuza geçtiler. Eski otogarda bulunan merdivenlerde ise yağmur suları adeta şelale oluştururken, bir apartmanın bodrum katını da su bastı.

Yorumlar (0)
19°
açık