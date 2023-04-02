Bilecik’te ‘Ramazan ve Zekât İyilik Buluşması’ düzenlendi
BİLECİK’TE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLE TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) İŞ BİRLİĞİNDE ZEKÂT KONUSUNDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRMEK VE ZEKÂT BİLİNCİNİN DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA ‘2023 RAMAZAN VE ZEKÂT İYİLİK BULUŞMALARI’ DÜZENLENDİ
Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekât konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekât bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla ‘2023 Ramazan ve Zekât İyilik Buluşmaları’ düzenlendi.
Bilecik İl Müftülüğünün ev sahipliğinde ‘Ramazan ve Zekât İyilik Buluşması’ programı düzenlendi. İftar programına Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Özcan Gökçebay konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Müftülüğü ile TDV Bilecik Şubesi zekât çalışmaları hakkında bilgi vererek iftara katılan iş insanlarına teşekkür etti.
Konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerine değinen Başkanlık Müşaviri Gökçebay, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaları aktardı.