Bilecik’te ‘Ramazan ve Zekât İyilik Buluşması’ düzenlendi

Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekât konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekât bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla ‘2023 Ramazan ve Zekât İyilik Buluşmaları’ düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğünün ev sahipliğinde ‘Ramazan ve Zekât İyilik Buluşması’ programı düzenlendi. İftar programına Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Özcan Gökçebay konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Müftülüğü ile TDV Bilecik Şubesi zekât çalışmaları hakkında bilgi vererek iftara katılan iş insanlarına teşekkür etti.

Konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerine değinen Başkanlık Müşaviri Gökçebay, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaları aktardı.