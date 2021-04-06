Bilecik’te Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Bilecik’te Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmesi pidenin fiyatları belli oldu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesinde Bilecik’te Ramazan pidesinin fiyatı 300 gram 3 TL, yumurtalı susamlı 4 TL, sade 600 gram 6 TL, yumurtalı susamlı 600 gram 8 TL olarak belirlendi.

Öte yandan geçen Ramazan pidesi Bilecik’te 350 gram 3 TL olarak satılırken, bu yıl fiyatın aynı kalıp gramajın düşürülmesi dikkati çekti.