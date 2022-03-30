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Bilecik’te ramazan öncesi tüm cadde ve sokaklarda yıkandı
Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesindeki cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.
BİLECİK 30.03.2022, 13:06
Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesindeki cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.
Kış mevsiminde yapılan karla mücadele çalışmaları sırasında yollara dökülen kum ve tuz atıkları, yapılan çalışmalarla temizleniyor. Orta refüjler başta olmak üzere park ve dinlenme alanlarında da gerekli temizlik çalışmalarını yerine getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bekleme durakları ve oturma alanlarında da yıkama ve temizleme çalışmalarını yerine getiriyor.