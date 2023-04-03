Bilecik’te Ramazan ayında paylaşma ve dayanışma geleneği sürüyor

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda iş insanlarının katkılarıyla verilen iftar yemeğinde Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma geleneği sürdürülüyor.

Cumhuriyet Meydanında ramazan ayı boyunca verilen iftar yemeklerinde başta ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler olmak üzere binlerce kişi aynı iftar sofrasında buluşuyor. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Melih Tüfekçi ve belediye meclis üyeleri de kurulan iftar sofrasında vatandaşla bir araya geldi. İftar öncesi vatandaşları selamlayarak, sohbet eden Başkan V. Subaşı, talep ve görüşleri not aldı, çözümü için talimatlar verdi.

Vatandaşlar da kurulan iftar sofrasından duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.