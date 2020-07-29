Bilecik’te polisin Kurban Bayramı tedbirleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramının huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki şehir içindeki yollar ile şehir dışındaki karayollarında ve ilimiz dahilindeki işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın; asayiş yönünden ihbar, istek ve şikayetlerini Emniyet Müdürlüğümüzün 02282121842 - 43 - 44 - 45 nolu telefon hatları ile 112 nolu Acil Çağrı Merkezine, 02282121053 nolu Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği ve trafik ile ilgili şikayetini ise, 02282121229 nolu Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattı ayrıca 02282121367 ile 05053181115 nolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattına yapabilecektir. Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmeleri temennisiyle Kurban Bayramlarını kutlar, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz" denildi.