Bilecik’te perakende balık satışı yapan iş yerleri denetlendi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık satışı yapan iş yerlerinin denetimleri yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi görevlileri tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgâhların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı.