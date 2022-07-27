Bilecik’te otomobille kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet S. (53) idaresindeki 11 AAB 450 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi Kavşağına geldiğinden Mehmet Akif İ. (28) idaresindeki 34 BEL 950 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra 11 AAB 450 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan İmran S. (54) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.