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Bilecik’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

BİLECİK’TE YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

BİLECİK 09.10.2020, 11:56
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Bilecik’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik’te yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halinde olan Filiz G. idaresindeki 11 AAF 167 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmekte olan Esra B.’ye çarptı. Kazada yaralanan Esra B., Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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