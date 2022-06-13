Bilecik’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesinden seyir halindeki Caner I. idaresindeki 10 DM749 plakalı otomobil Yurt Sokak kavşağına geldiğinde yolun karşıya geçmekte olan yaya Battal Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yaralandı. Olay yerine gele 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Battal Ö., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.