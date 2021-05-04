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Bilecik’te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

BİLECİK 04.05.2021, 12:29
Bilecik’te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik Merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeki Mahmut G.T. yönetimindeki 26 UE 638 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 8 yaşındaki Elif N.K.’ye çarptı. Çarpmanın sonucu yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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