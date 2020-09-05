Bilecik’te Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULAN ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bilecik-Sakarya karayolunun Selimiye köy kavşağı yakınında meydana geldi. M. Göksu idaresindeki 41AEV575 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya karayolunda seyrederken Selimiye köy kavşağı yakınında yolun karşısına geçmek isteyen N. Usluya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Uslunun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin akabinde otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine gönderildi.
Otomobil sürücüsü M.Göksu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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