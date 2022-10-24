Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde Firuze Sokak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Erkan B. (36) idaresindeki 11 EP 275 plakalı motosiklet, Firuze Sokağı’nda seyir halindeyken 19 Mayıs Caddesi Kavşağına geldiğinde Mehmetcan Ç. idaresindeki 16 L 3866 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yere düşerak yaralanan motosiklet sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.