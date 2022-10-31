Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi istikametinden Halime Hatun Kız Öğrenci yurdu istikametine seyir halindeki Ahmet U. (31) yönetimindeki 11 ABF 784 plakalı motosiklet, cadde üzerinden Firuze Sokağa dönüş yapan Barış T.(40) idaresindeki 41 SE 945 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.