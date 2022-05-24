Bilecik’te otomobil başına düşen kişi sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre, Bilecik’te otomobil başına düşen kişi sayısı 6,5 olarak açıklandı.

Türkiye’de otomobil başına düşen kişi sayısında Ankara ilk sırada, Hakkari ise son sırada yer alırken, Türkiye genelinde ise ortalama 6 kişiye bir otomobil düştüğü görüldü. Bilecik’te ise bu rakam 6,5 olarak belirlendi. Ankara 3,4 kişi ile ilk sırada ve Hakkari ise 126 kişi ile son sırada yer aldı.