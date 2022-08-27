banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Bilecik’te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı

Bilecik’te seyir halinde Osmangazi Tüneli içinde kontrolden çıkan cip kaldırıma çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 çocuk yaralandı.

BİLECİK 27.08.2022, 16:10
Bilecik’te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı

Bilecik’te seyir halinde Osmangazi Tüneli içinde kontrolden çıkan cip kaldırıma çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza; Vezirhan-Bilecik karayolu Osmangazi Tüneli içinde meydana geldi. Bilecik’te Eskişehir istikametine seyir halindeki 59 JB 445 plakalı cip sürücüsü Sevda A. (45) tünellerin içinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan tünel kaldırımına çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan sürücünün çocukları Ece İlke A. (15) ve Taylan A. (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Fenerbahçe 3 7
3. Başakşehir 3 7
4. Beşiktaş 3 7
5. Adana Demirspor 3 6
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 7
2. Bodrumspor 2 6
3. Samsunspor 2 4
4. Gençlerbirliği 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Tuzlaspor 2 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 9
2. Villarreal 2 6
3. Real Madrid 2 6
4. Osasuna 3 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Celta Vigo 3 4
9. Atletico Madrid 2 3
10. Girona 3 3
11. Valencia 2 3
12. Real Sociedad 2 3
13. Almeria 2 1
14. Sevilla 2 1
15. Mallorca 2 1
16. Espanyol 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0
27
parçalı az bulutlu