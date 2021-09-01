Bilecik’te okullarda uygulanacak pandemi tedbirleri görüşüldü

Bilecik’te 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi öncesi okullarda uygulanacak pandemi tedbirleri görüşüldü.

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, 6 Eylül pazartesi günü başlayacak olan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesi okullardaki hazırlık ve pandemi tedbirleri masaya yatırıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Müdürü Akyol, “Toplantıda ilimizin yüz yüze eğitime hazırlık çalışmaları değerlendirdik. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüs (Covit-19) salgınında okullarda alınması gereken önemli rehberi ile ilgili İlimizde tüm okul ve kurum müdürlerinin katılacağı ’Çevrim İçi Bilgilendirme ve Paylaşım Çalışması’nın geniş katılımlı olarak yapılacağını belirledik" diyerek toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Cuma İvrendi, Ali Güder ve Zekai Çobandere ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.