Bilecik’te öğrenciler ücretsiz taşınacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki öğrencilere müjde vererek, "Belediyemiz öğretim dönemi boyunca öğrencileri ücretsiz taşıyacak" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 2021-2022 dönemi İlköğretim Haftası açılışına katıldı. Başkan Şahin burada yaptığı konuşmada, "Osmaneli’nin her konusunda olduğu gibi eğitim konusunda da kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle iş birliği içinde hareket ederek eğitimin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Tekli öğretimde 810 öğrenci kapasitesi olan Balaban İlköğretim Okulunda sabahçı ve öğlenci olarak bin 620 öğrenci eğitim alabilecek. Balaban Okulumuzda şu an Balaban İlköğretim ve Atatürk Orta Okul olarak bin 91 öğrenci eğitim görüyor. Okula giriş ve çıkışlar, teneffüsler öğrencilerin az yoğunlukta olması gözetilerek planlanmış durumda. Görüldüğü gibi her ne kadar ilçemizde 2000 yılından önce inşa edilmiş okulların çoğu yıkılmış ve bazılarının güçlendirilmesi söz konusu olsa da geçici olarak yaşanan sorunlar dışında problem bulunmamaktadır. Okulların bu kadar aradan sonra tekrar açılmış olmasının doğurduğu geçici sorunlar anında çözülmektedir. Karşılıklı hoşgörü ve iyi niyetle çözülemeyecek konu bulunmamaktadır. Belediyesi olarak yeni eğitim dönemimizde tüm öğrencilerimize ücretsiz servis hizmeti veriyoruz ve eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi için her desteği sağlıyoruz" dedi.