Bilecik’te öğrenciler terörle mücadele ve siber güvenlik konularında bilgilendirildi

Bilecik’te orta ve lise öğrencileri terörle mücadele ve siber güvenlik konularında bilgilendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde eğitim gören orta ve lise öğrenciler terörle mücadele ve siber güvenlik konularında farkındalık kazandırmak amaçlı bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirme hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin güvenli bir geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerine katkı sağlamak, suça sürükleyen nedenlerin neler olduğu ve nasıl korunmaları gerektiği ile ilgili olarak bilinçlendirmek amacıyla seminer ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir" denildi.