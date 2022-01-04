Bilecik’te nakliyecilere hayvanların refahı ve korunması eğitimi verildi

Bilecik’te ’Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, nakliyecilerle nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Eğitim çalışmasıyla ilgili bilgi veren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartları, nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, nakil yapan nakliyecilere yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilmesi gerektiğini anlattı. Canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücü ve bakıcılarına, ’Sürücü/ Bakıcı Yeterlilik Belgesi’, hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere ’Nakliyeci Yetki Belgesi’, verildiğini söyleyen Yoldaş, "Bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren, gerçek ya da tüzel kişiler 8 saatten kısa yolculuklar ya da 8 saatten uzun yolculuklar için il müdürlükleri tarafından verilmiş bir yetki olmadan nakliyeci olarak çalışamamaktadır. Şimdiden eğitimimizin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Düzenledikleri eğitim ve sınava 25 kişinin katıldığı söyleyen Müdür Yoldaş, "Yapılan eğitim ve sınavımıza 25 kişi katılmıştır. Nakliyecilere araçlarında hayvan refahı ile ilgili gerekli şartları sağlamak koşulu ile ‘Nakliyeci Yetki Belgesi’, araç sürücülerine ve nakilde hayvan bakıcılığı yapacaklara ‘Sürücü/ Bakıcı Yeterlilik Belgesi’ eğitime katılmak ve sınavda başarılı olmak koşulu ile düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.