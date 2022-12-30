Bilecik’te motosikletin çarptığı yaya ve sürücüsü yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında, hem motosikletin çarptığı yaya, hem de sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzeri Hamsu köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sanayi istikametine seyir halindeki Akif Anıl G. yönetimindeki 11 AAT 146 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Çiçek Ş.’ye (65) çarptı. Kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.