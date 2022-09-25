Bilecik’te motosiklet yayaya, motosiklete de otomobil çarptı: 2 yaralı

Bilecik’te yayaya çarpan motosiklet devrildi. Bu sırada bir otomobilin de motosiklete çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Sanayi rampasından kent merkezine seyir halindeki Yasin M. yönetimindeki 11 AG 277 plakalı motosiklet, Tugay 1 Nolu Nizamiye önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cansu D.’ye çarparak devrildi. Devrilen motosiklet ve sürücüsüne aynı istikamette seyir halinde bulunan Tuğba A. idaresindeki 16 CVD 95 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya Cansu D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.