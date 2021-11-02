Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Polis Evi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden kent merkezi seyir halindeki Kadir Melih Ö. idaresindeki 11 AAJ 617 plaka motosiklet ile kavşaktan ’U’ dönüş yapmak isteyen G.E. idaresindeki ve plakası alınamayan otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Melih T. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.