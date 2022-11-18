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Bilecik’te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Bilecik’te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yarandı.
BİLECİK 18.11.2022, 10:14
Bilecik’te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yarandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Gülümbe istikametine seyir halindeki aday sürücü Muhammed Musab Beşkardeş yönetimindeki 11 EP 624 plakalı motosiklet, aynı istikametten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönüne dönmek isteyen Adem Gücen idaresindeki 11 M 0090 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.