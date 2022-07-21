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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

BİLECİK 21.07.2022, 10:31
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Dodurga karayolunda seyir halindeki 11 ABC 040 plakalı kamyonet sürücüsü N.S. Erikli köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan boş araziye takla atarak devrildi. Dün geceki kazada araç sürücü N.S. ağır, araç içinde yolcu olarak bulunan N.B. ve H.K. isimli şahıslar hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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