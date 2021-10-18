Bilecik’te Mevlit Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı

Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Bilecik’te de çeşitli programlar düzenlendi, mevlit okundu.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili nedeniyle başta Kayıboyu Cami olmak üzere kentte bir çok camisinde program tertip edildi. Kandil coşkusunu yaşamak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı birçok Müslüman Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek ellerini, bu gecenin hürmetine bağışlanmak ve Allah’ın rahmetine mazhar olabilmek için semaya açtı. Kayıboyu Camiinde akşam namazına müteakiben düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda vatandaşlar, okunan Mevlit-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Peygamber efendimizin hayatının her anının insanlığa bir örnek olduğunu belirten Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun “O geldi insanlık değerlerin en güzeline kavuştu. Şereflerin en büyüğüne ulaştı. İslam ahlakının en güzelini yaşadı ve bize aktardı. Şimdi bize düşen efendimizi gündemimize almaktır. Onun ahlakını, sünnetini ve yolunu tekrar gündemimize almamız almaktır. Başka kurtuluş yolu yok Ümmeti Muhammed için" diyerek kandil gecesinin anlam ve önemine dair vaaz etti.

Kılınan yatsı namazı akabinde Mevlit Kandili programı, cemaate pilav ikramı ile son buldu.