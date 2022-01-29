banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Bilecik’te mera alanını 17 bin dekardan 62 bin dekara çıktı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde mera alanlarının 17 bin dekardan 62 bin dekar seviyesine çıkarıldığı söyleyerek, "Sürüm, ekim ve bakım maliyeti dekar başına 700 TL olarak belirlenmesi uygun görüldü” dedi.

BİLECİK 29.01.2022, 11:31
Bilecik’te mera alanını 17 bin dekardan 62 bin dekara çıktı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde mera alanlarının 17 bin dekardan 62 bin dekar seviyesine çıkarıldığı söyleyerek, "Sürüm, ekim ve bakım maliyeti dekar başına 700 TL olarak belirlenmesi uygun görüldü” dedi.

2022 yılının ilk Mera Komisyon Toplantısı Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıya Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Muhakemat Müdürü Alptekin Yörükoğlu, Jandarma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Üzeyir Cırrık, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Milli Emlak Müdürü Yasin Ulutaş, Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım, Devler Su İşleri temsilcisi Özgen Kayaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür Vekili Hasan Bingöl ’ün katıldı.

"Otlatma tarihleri görüşüldü"

Komisyon toplantısı sonrası açıklamada bulunan İl Müdürü Necmettin Yoldaş, mera, yaylak, kışlak ve benzer alanlarda uygulanacak otlatma tarihlerinin görüşüldüğünü belirterek, “Merkez ilçe ile Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde bulunan alanlar için otlatma başlangıcının 1 Mayıs 2022, bitiş tarihinin 1 Ekim 2022; İnhisar ve Osmaneli İlçelerinde bulunan alanlar için ise otlatma başlangıcının 15 Nisan 2022 bitiş tarihinin ise 5 Ekim 2022 olarak belirlenmesine karar verildi” dedi.

“Kuru ot bedelinin kilogramı 1 lira 70 kuruş olarak kabul edildi”

İl Müdürü Yoldaş, “İlimizde 2022 yılı içerisinde yapılacak tahsis amacı değişikliği müracaatları kapsamında tahsil edilmesi gereken 20 yıllık ot bedeli hesaplamalarında kullanılacak olan kuru ot birim fiyatının belirlenmesi hususu değerlendirildi. Kuru ot bedelinin kilogramı 1 lira 70 kuruş olarak kabul edilmesi karar bağlandı” ifadelerine yer verdi.

“Sürüm, ekim ve bakım maliyeti dekar başına 700 TL olarak belirlenmesi uygun görüldü”

İl Müdürü Yoldaş, “İlimizde 2022 yılı içerisinde yapılacak mera işgal işlemlerinde, eski haline getirme bedellerinin, yapılması gerekecek kazı, dolgu, yıkım, söküm, nakliye vb. gibi ek işlemler hariç olmak üzere sürüm, ekim ve bakım maliyeti olarak dekar başına 700 TL olarak belirlenmesi uygun görüldü. Osmaneli İlçesi Hisarcık köyünde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mera yönetim birliği seçimleri sonucunda mera yönetim birliği yönetim kurulu asil üyeliklerine Hasan Şahan, Muhammet Ural, Salih Duman, Mücahit Ceylan, ve Şenol Çetin seçilmiş, Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından doğal üye olarak İbrahim Şimşek bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Kayıtlı mera alanları 17 bin dekardan 62 bin dekar seviyesine çıkarılmıştır”

İl Müdürü Yoldaş, mera alanlarının genişletildiği bilgisini vererek, “İl Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde, Bilecik’te kayıtlı mera alanları 17 bin dekardan 62 bin dekar seviyesine çıkarılmıştır. Köylerimize kazandırılan yeni mera alanları sayesinde hayvancılığın en önemli girdi maliyetini oluşturan ucuz ve kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanmış olacaktır” ifadeleriyle konuşmasına son verdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11