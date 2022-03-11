Bilecik’te ‘Mehmet Akif’i ve İstiklal Marşını Anlama’ konferansı düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü koordinesiyle ‘Mehmet Akif’i ve İstiklal Marşını Anlama’ konferansı düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, tarihin Mehmet Akif gibi değerler barındırdığı vurgusunu yaptı.

Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet temalı ‘Mehmet Akif’i ve İstiklal Marşını Anlama’ konferansı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktaş’ın sunumu ile gerçekleşen programa Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Müdürü Suat Günbey, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Müftüsü Ali Erhun ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda davetli, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, tarihimizin Mehmet Akif gibi değerler barındırdığı vurgusu yaptı. Beydemir, “Tarihimize göz gezdirdiğimiz zaman her köşe başında büyük bir değerimizin var olduğunu görürüz. Kimisi Ertuğrul Gazi gibi ordu komutanıdır, kimisi Şeyh Edebali Hazretleri gibi dua ordusunun komutanıdır, kimisi ise Mehmet Akif Ersoy gibi kalem ordusunun komutanıdır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Mehmet Göktaş ise yaptığı sunumda Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğu, yetişme koşulları, fikri dünyası ve hayata bakışı ile Milli Mücadele’de ki yeri ve tutumu hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, programa sağladığı katkılar nedeniyle Doç. Dr. Mehmet Göktaş’a plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulundu.