Bilecik’te matematiğe dokunmayan kalmayacak

Bir ay boyunca Bilecik’teki liselerde eğitim gören 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerini ağırlayacak olan Matematik Müzesi’nin ilk konukları Bilecik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Matematik Müzesini ziyaret ederek, eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlanan öğrencilerle bir araya geldi. ’Matematik’e Dokunmayan Kalmasın’ sloganı ile bugüne kadar binlerce öğrencinin ziyaret ederek eğitimler aldığı Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi’nde öğrencilerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Bizler biraz matematiği sevemeden büyüdük. Ancak bu müzemizde çocuklar ve gençler matematiğe farklı bir açıdan bakabiliyor ve bu da çocuklarımızın hoşuna gidiyor. Matematiğe dokunarak eğlenceli yanlarını keşfeden çocuklarımız için bu unutulmaz oluyor. Bu konuda siz değerli öğrencilerimizin öneri ve isteklerini de bekliyoruz. Böylece bu alanda kendimizi geliştirebilir ve matematiğe sizin gözünüzden de bakabiliriz. Bizim en büyük umudumuz siz gençlersiniz. Cumhuriyetimiz ve ülkemiz siz gençlerin o ışıltılı zihinlerinizle korunacak ve daha ileriye taşınacak. Bundan hiç kuşkumuz yok. Hepinize derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Subaşı, öğrencilerin istek ve taleplerini not ederek ilgili birimlere iletti. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, gençlerin sosyal alanlar oluşturulması taleplerine ise Bilecik’in en kısa zamanda yeni alanlar ile buluşacağını müjdeleyerek cevap verdi.