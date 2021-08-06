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Bilecik’te Marmaris’e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nden yangın bölgesine giden ekip canla başla çalışıyor.

BİLECİK 06.08.2021, 11:41
Bilecik’te Marmaris’e giden ekip, canla başla yangına müdahale ediyor

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nden yangın bölgesine giden ekip canla başla çalışıyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz ve 4 kişilik ekip, Marmaris’in Hisarönü mevkiindeki orman yangına müdahale için geçtiğimiz günlerde bölgeye hareket etmişti. Hisarönü mevkiindeki ulaşan ekipler, Bursa’dan yola çıkan ekiple birleşerek yangına müdahale başladılar. Canla başla diğer ekipleri gibi yangına müdahale eden Bilecik ekibi, devletin bütün kurumları, vatandaş tek yumruk olup afet ile mücadele etiğini dile getirdiler.
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