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Bilecik’te marketlerde etiket fiyatı denetimi yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında yer alan marketlerde etiket fiyatı denetimleri yapıldı.

BİLECİK 28.08.2021, 11:24
Bilecik’te marketlerde etiket fiyatı denetimi yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında yer alan marketlerde etiket fiyatı denetimleri yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, kontroller kapsamında hijyen, saklama koşulları ve son kullanma tarihlerini de inceledi. Salgınla mücadelede uyulması gereken kuralları da denetimde göz önünde bulunduran ekipler, gerekli durumlarda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Raf fiyatı ile kasa fiyatlarının birbiriyle uygunluğunu inceleyen ekipler, denetimlerin diğer alanlarda da belirli aralıklarda süreceği bilgisini verdi.

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