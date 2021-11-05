Bilecik’te MAKS eğitimi

Bilecik’in Gölpazarı İlçesinde mahalle ve köy muhtarlarına Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) eğitimi verildi.

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ve Gölpazarı İlçe Nüfus Müdürü Umut Keskin tarafından ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarına MAKS eğitimi verildi. Gölpazarı Belediye Düğün Salonunda yapılan eğitime köy ve mahalle muhtarlarının tamamı katıldı. Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak’ın MAKS hakkında sunum yaptığı eğitimde "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma" projesinin önemi anlatıldı.

Öte yandan eğitimde "MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma" projesi iş akışı, proje yönetim aracı, coğrafi adreslerin entegrasyonu, UAVT entegrasyon işlemleri, saha çalışmaları, ofis-saha kontrol çalışmaları ve verilerin/yetkili idarelerin MAKS’a entegrasyonu ve daha önceki yıllarda yapılan çalışmaları kapsamında öğrenilmiş dersler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.