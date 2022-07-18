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Bilecik’te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

BİLECİK 18.07.2022, 15:46
Bilecik’te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi Akkaya mevkiinde bulunan bir fabrikanın arkasında bulunan makilik alanda henüz nedeni bilinemeyen sebeple yangın çıktı. Yangına Bayırköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri anında müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

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