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Bilecik’te makilik alanda yangın

Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

BİLECİK 29.11.2020, 17:53
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Bilecik’te makilik alanda yangın
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Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; Ertuğrul Gazi Mahallesi Meram Kent ile Nilüfer Siteleri önünde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını ve dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alarak, söndürdü. Soğutma çalışması alanda yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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