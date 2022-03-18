Bilecik’te kuvvetli kar yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, 23.00 itibariyle Bilecik’te kuvvetli kar yağışı görülecek. Kar yağışı; Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt ilçelerinin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli kuvvetli kar yağışına dönüşecek. Ayrıca orta kuvvette esen rüzgârın etkisi ile Bursa ve Bilecik il genelindeki lokal kar yağışlarının yerel tipiye neden olabileceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalarına karşı vatandaşlar uyarıldı.