Bilecik’te kurban satış alanını hazırladı

Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi (TOKİ) girişindeki kurbanlık hayvan satış yerlerinin çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kurbanlık hayvanlar için parsel alanları oluşturulurken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise demir bariyerler ile alanların etrafı çevrildi. Esnaf ve vatandaşlar için tuvalet ve lavabo alanlarının da hazırlandığı çalışma, satış döneminde hizmet verecek gıda satış bölümleri de oluşturuldu.

“Pazar alanında bütün hayvanların sağlık ve diğer alanlardaki kontrolleri yapılacak”

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; kurban satış alanları ve yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgide, "Bütün hemşerilerimizin kurban ibadetini en iyi şekilde yapmaları amacıyla gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımız getirilen bütün hayvanların, sağlık kontrolleri başta olmak üzere diğer bütün denetimlerini en iyi şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca kurbanlık için getirilen hayvanların gebelik testini de yaparak, bu anlamda oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmiş olacağız. Hayvan sahiplerinin bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Diğer yandan kulak küpesi olmayan hayvanlar ile kurban vasfı taşımayan hayvanların satış alanına konulması yasak olacak. Ayrıca Veteriner Hekim raporu olmayan dişi hayvanların da alana konulmasına izin vermeyeceğiz. Birim görevlileri olarak burada bulunarak, vatandaşlarımızın bütün talep ve isteklerini yerine getirmeye çalışacağız. Ayrıca vatandaşlarımızdan kurban kesimine uygun olmayan davranışlardan da uzak durmalarını ve çevremizi temiz tutmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.