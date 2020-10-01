Bilecik’te Kur(an kurslarında yeni eğitim-öğretim dönemi başladı
KURAN KURSLARINDA 2020-2021 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLADI
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında tüm Türkiye’de olduğunu gibi Bilecik’te de 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi korona virüs tedbirleri eşliğinde başladı.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 4-6 yaş gurubu Kur’an kursları gezerek, öğrenci velilerine, eğitim öğretim sürecinin verimli geçmesi için katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi. Kur’an kursu öğrencileriyle akından ilgilen Müftü Erhun, "Kur’an kurslarında yüz yüze eğitimler, korona virüs salgınına karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde riayet edilerek açıldı. Peygamberimiz, ’Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir’ buyuruyor. Kurslarımızda yavrularımız ve gençlerimiz Allah’ın mesajlarını, kelamını öğreniyorlar. Bizler de Bilecik Müftülüğü olarak kurlarımızda öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz” dedi.
Öte yandan tüm dünyada etkili olan Korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye’de ilk görüldüğü Mart ayında Kur’an kursları yüz yüze eğitimlere ara verilmiş, başta hafızlık eğitimleri olmak üzere tüm eğitim programları dijital ortamda sürdürülmüştü.
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