Bilecik’te küçük ölçekli deprem

Bilecik’te meydana gelen küçük boyutlu deprem il merkezinde deprem hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı sitesinde bugün saat 14:20’de Bilecik merkeze bağlı ve 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyubaşı Köyü’nde 1,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin boyutun küçük olması sebebiyle il merkezinde deprem hissedilmedi.