Bilecik’te köylüleri ’iletişimsiz’ bırakan hırsızlık

Bilecik’te bir köye gelen telefon ve internet kabloları hırsızlar tarafından kesilerek çalındı. Köylüler bir süre ne telefon ne de internet kullanabildi.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişilerce köye gelen telefon ve internet kabloları kesilerek çalındı. Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri olayın ardından harekete geçerek, bölgeleye gelerek incelemede bulundu.

Olayın ardından 250 nüfuslu köyde bir süre iletişim sağlanamazken, hırsızlık olayının ardından başlatılan incelemeler devam ediyor.