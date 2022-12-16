Bilecik’te kort tenisine olan ilgi her geçen gün artıyor

Türkiye Tenis Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Kılıç, her geçen gün il genelinde bu spora karşı ilgi duyanlarda artış olduğunu söyledi.

Bilecik ve ilçelerinde şuan tenis oynamaya bilen toplamda 25 kişi olduğunu belirten Kılıç, “Bu sayının turnuva yapmak için ve başka insanlarında tenise çekilmesini sağlamak için güzel bir sayı. Tabi ki bu sayı arttırılabilir. Sadece bizim biraz maddi imkanlara ihtiyacımız olmalı, mesela kapalı bir kortumuz bütün Bilecik genelinde yok. Açık kortlarımızda yeterli değil, sayı az. Bir an önce kapalı bir kort sahası yapılmalı çünkü tenis kışa da hitam eden bir spor. Sadece yazın yapılırsa bir anlamı kalmaz” dedi.

Kılıç; “Tenis tabi zor bir spor, kolay değil. Çocukluktan beri eğitim almayı gerektiren bir spor. Ama her yaştan insan tenis oynayabiliyor. İsteyen ve çabalayan insan bunu başarabiliyor. Orta yaştan sonra bir çok yaşlı insanın bu spora başladığını ve başarılı olduğunu biliyoruz. O yüzden tenis her yaşa hitap edebiliyor. Gençleri daha çok bu platformda görebiliyoruz. Bilecik’te birkaç tane kortumuz var. Bunlar belediyeye ait kortlar. Orada oynayanları görüyoruz. Yardım ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları var. Belediye’nin kursları oluyor. Aynı şekilde Devlet büyüklerimiz burada tenis oynuyorlar. Bilecik Vali Yardımcımız ve aynı zamanda Bozüyük Kaymakamımız hatta Osmaneli Belediye Başkanın da oynadığını duydum. Bu tarz insanlar tenisi insanlara rol model olarak gösterme adına çok önemli” diye konuştu.

Ayrıca Bozüyük Kapalı Spor Salonunda yapılan kort tenisi maçında, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de yer aldı.