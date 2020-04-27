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Bilecik’te Korona virüsü bir can aldı

BİLECİK'TE KORONA VİRÜSÜ BİR CAN ALDI

Bilecik’te Korona virüsü bir can aldı

BİLECİK'TE KORONA VİRÜSÜ BİR CAN ALDI

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:56
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Bilecik’te Korona virüsü bir can aldı

Bilecik’te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti. Acı haberi belediye başkanı verdi.

Bilecik’in Bayırköy Beldesinin köklü ailelerinden Atay ailesinin ferdi Kazım Atay (72), yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya hesabından, "Beldemiz halkından Şükriye, Mehmet ve Fatih Atay’ın babaları Kazım Atay vefat etmiştir. Belediye Başkanlığı olarak, merhuma Allah tan rahmet dilerken, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Atay’a son olarak plazma nakli yapıldı öğrenilirken, merhumun cenazesinin Bayırköy Mezarlığı’na defnedildi.

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