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Bilecik’te korona virüs vaka sayısındaki artış devam ediyor

Bilecik’te açıklanan son verilere gören korona virüs (Covit-19) vaka sayısında her hafta artış olduğu görüldü.

BİLECİK 19.08.2021, 17:08
Bilecik’te korona virüs vaka sayısındaki artış devam ediyor

Bilecik’te açıklanan son verilere gören korona virüs (Covit-19) vaka sayısında her hafta artış olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfus karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. Bilecik’te 7-13 Ağustos tarihleri arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 128,93 olarak açıklandı. Aşı tablosuna göre yaklaşık 230 bin nüfuslu Bilecik, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategoride yer alırken, vaka artışı dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü en az iki doz aşı olanların sayısının artmasıyla vaka sayısının düşeceğini anımsatarak aşı çağrısını yineledi.

Öte yandan Bilecik’te 24-31 Temmuz tarihlerini kapsayan haritada her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 89, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 101,67 olarak kayıtlara geçmişti.

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