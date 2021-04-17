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Bilecik’te korkutan yangın

Bilecik’in Beyce Köyü’nde çıkan yangında, tek katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

BİLECİK 17.04.2021, 18:11
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Bilecik’te korkutan yangın

Bilecik’in Beyce Köyü’nde çıkan yangında, tek katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Beyce Köyü’nde Bekir Taraklı’ya (61) ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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