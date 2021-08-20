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Bilecik’te korkutan yangın, 2 ev 1 ağır 1 samanlık kül oldu

Bilecik’te bir samanlıkta başlayan yangın 2 metruk eve ve bir ahıra sıçradı. Olayda alevlerin sıçradığı tüm yapılar yanarak kül olurken, ahırında yandığı olayda büyükbaş hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

BİLECİK 20.08.2021, 15:41
Bilecik’te korkutan yangın, 2 ev 1 ağır 1 samanlık kül oldu

Bilecik’te bir samanlıkta başlayan yangın 2 metruk eve ve bir ahıra sıçradı. Olayda alevlerin sıçradığı tüm yapılar yanarak kül olurken, ahırında yandığı olayda büyükbaş hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesi’nde Erkan Kenç’e ait samalıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler aynı şahsa ait metruk eve de sıçradı. Ardından yanındaki Hüseyin Berber’e ait 2 katlı kullanılmayan kerpiç eve sıçrayan alevler son olarak, aynı şahsa ati içinde büyükbaş hayvan bakılan ahıra sıçradı. Ağırdaki büyükbaş hayvanlar hemen kurtarılırken, yangına Bilecik Belediyesi ve yakın beldelerden gelen 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arasözler müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, evler, samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak köye gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Tuzak, herhangi bir can kaybı olmamasının olayın en sevindirici kısmı olduğu söyledi.

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