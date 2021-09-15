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Bilecik’te konut satışlarında yüzde 14,6 azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik’te 2021 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 oranında azaldı.

BİLECİK 15.09.2021, 09:26
Bilecik’te konut satışlarında yüzde 14,6 azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik’te 2021 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Ağustos ayında, 2020 Temmuz ayına göre yüzde 14,6 oranında azalarak 356 adet oldu. Bilecik’te 2021 Ağustos ayında konut satışlarının 133 adedi ilk defa (ilk el satış), 223 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 356 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 oranında azalarak 94 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,4 oranında artarak 262 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 94 konutun 35 adedi ilk satış, 59 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

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